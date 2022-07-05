Gaziantep'te kaçak silah imalatı yapan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaçak silah imalatı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesinde silah imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, çok sayıda silah parçası ile silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonda K.G. gözaltına alındı.



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