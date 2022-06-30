YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı

30.06.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alibaba Mahallesinde bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlenen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının F.Ş olduğunu tespit etti.

Adresinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Grup Başkanvekili Özel, Gaziantep'te gündemi değerlendirdi:CHP Grup Başkanvekili Özel, Gaziantep'te gündemi değerlendirdi:
Niğde'de tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktıNiğde'de tamire getirilen kanepeden yaklaşık 110 bin lira değerinde altın çıktı
Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyorKastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:22
Sabah
05:07
Öğle
12:39
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:39
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Oğlunun eski kız arkadaşıyla evlendi! Aralarında 24 yaş fark var

Oğlunun eski kız arkadaşıyla evlendi! Aralarında 24 yaş fark var

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.