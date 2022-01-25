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Gaziantep'te kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak

25.01.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte bu geceden itibaren 24 saat süreyle kar yağışı beklendiğini belirterek kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların trafiğe çıkılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Gül, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, kentte kar yağışı beklendiğini aktararak "Gaziantep’imizin güzel insanları, bu geceden başlayarak yaklaşık 24 saat kar yağışı bekliyoruz. Kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Yük taşıyan kamyonların da acil değilse perşembe günü yola çıkmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

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