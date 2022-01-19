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Gaziantep'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

19.01.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kent merkezinde yolları açma çalışmaları sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ekili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, sabahın ilk saatlerinde durdu.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, bazı ağaçlar devrildi.

Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçlar da çalışmaları güçleştiriyor.

Bu arada bazı vatandaşlar ana yollarda yürüyerek işe gitmeye çalıştı.

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