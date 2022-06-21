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Gaziantep'te kardeşi tarafından vurulan kişi öldü

21.06.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kardeşi tarafından vurulan kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesinde Kadir M. ile ağabeyi Cumali M. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada Kadir M. evde bulunan pompalı tüfekle ağabeyi Cumali M'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye sevk edilen Cumali M, kurtarılamadı.

Cumali M'nin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Kadir M'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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