Gaziantep'te kazada yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te karıştığı trafik kazasında yan yatan otomobili, çevrede bulunan vatandaşların düzeltmesi kameralara yansıdı.

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü belirlemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yan yattı.

Çevrede bulunan yaklaşık 15 kişi, otomobilin içindekileri çıkardıktan sonra otomobili iterek düzeltti.

Vatandaşların çabası, cep telefonu kamerasına yansıdı.



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