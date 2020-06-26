YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.06.2020 20:31 | Son Güncelleme

Kente 15 yaş altı ile 65 yaş üstü bireylerin sabah ve akşam 2'şer saat toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 15 yaş altı ile 65 yaş üstü bireylerin sabah ve akşam 2'şer saat toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığını duyurdu.

Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İl Pandemi Kurulu toplantısında yeni kararlar alındığını bildirdi.

Kentte 15 yaş altı ile 65 yaş üstü bireylerin sabah 07.30-09.30 ve akşam 17.00-19.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının geçici bir süreyle kısıtlandığını kaydeden Gül, "Taziye, hasta ziyareti, asker uğurlama gibi etkinlikler bir süre daha yüz yüze yapılmayacaktır." bilgisini paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdilerİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdiler
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:20
Sabah
05:05
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Durukan Eczanesi
Sehitkamil
Hasırcı Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Kerim Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.