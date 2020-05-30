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Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.05.2020 10:15 | Son Güncelleme

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, son 24 saatte 2 bin kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda son 24 saatte 20 yaş ve altındaki 667, 65 yaş ve üstündeki 15 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına, 1318 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Ayrıca denetlenen 262 iş yerinden birine de kurallara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

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