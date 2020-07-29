Gaziantep'te Kovid-19 ile ilgili iletişim hattı kurulacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili yeni bir iletişim hattı oluşturacaklarını belirtti.

Gül, Valilik Konferans Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep'teki Kovid-19 vakalarına değinen Gül, "Türkiye'de vaka çokken daha azdık. Türkiye'de vaka düşmeye başlayınca biz aynı oranda düşmedik. Nüfusa oranla şehir göstergelerine baktığımızda vaka sayımız daha fazla." dedi.

Gül, İl Pandemi Kurulunda yeni kararlar aldıklarını ve vatandaşların Kovid-19 ile ilgili direkt ulaşabilecekleri iletişim hattını hayata geçireceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Vatandaşların direkt ulaşabilecekleri iletişim hattı kuruyoruz. 444'lü numaramız olacak. Gaziantep'in neresinde olursa olsun kolay ulaşabileceği bir sistem oluşturmamız lazım. O sistem içerisinde hastaneye mi gidecek, evde mi bekleyecek, test olacak mı, olmayacak mı? Bu anlamda iletişim kanalları açık tutulacak. Bir diğeri de normal sağlık hizmetlerinin, ambulansın dışında şoförlü araç kiralayacağız. Kendi aracı olmayan vatandaşlarımız bu araçlardan yararlanacak. 112'nin yapacağı işler belli. Bu olağanüstü bir durum."