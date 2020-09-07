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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1478 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.09.2020 08:43 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1478 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1478 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1478 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 5 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca, denetlenen 179 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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