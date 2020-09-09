YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1669 kişiye ceza

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1669 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1669 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1669 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1669 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 6 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 180 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan konteyner kent tamamlandı
Mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan konteyner kent tamamlandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:01
Öğle
12:33
İkindi
16:07
Akşam
18:55
Yatsı
20:11

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Akkartal Eczanesi
Sehitkamil
Arden Eczanesi
Sehitkamil
Arıkan Eczanesi
Sehitkamil
Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Bahri Eczanesi
Sehitkamil
Selçuk Eczanesi
Sehitkamil
Albayram Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gaziantep’te polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Gaziantep’te polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz
Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.