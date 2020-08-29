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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1957 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.08.2020 01:48 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1957 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 1957 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1957 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 16 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 328 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

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