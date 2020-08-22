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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 296 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.08.2020 09:27 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 296 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 296 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 296 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişiye ve denetlenen 423 iş yerinden 3'üne de idari işlem yapıldı.

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