YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 725 kişiye ceza

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 725 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.11.2020 10:02 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 725 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 725 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 725 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 14 kişiye idari işlem yapılırken denetlenen 303 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Çankaya’da yatırımlar yükseliyor
Çankaya’da yatırımlar yükseliyor
İzmir depremindeki kurtarılma anı Muğlaspor’un gol sevincine yansıdı
İzmir depremindeki kurtarılma anı Muğlaspor’un gol sevincine yansıdı
Park halindeki otomobil alev aldı
Park halindeki otomobil alev aldı

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:31
Sabah
06:53
Öğle
12:19
İkindi
15:10
Akşam
17:35
Yatsı
18:52

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Koru Eczanesi
Sehitkamil
Nur Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gaziantep’te huzur operasyonu: 135 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 135 kişiye işlem
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’na doğru
Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’na doğru
Yavuzeli’nde karne heyecanı
Yavuzeli’nde karne heyecanı
Gaziantep'teki Polis Merkezinde Önlemler Artırıldı
Gaziantep'teki Polis Merkezinde Önlemler Artırıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.