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Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.03.2020 22:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal medyada "Kalbe Dokun Gönül Kazan" başlığıyla kampanya başlattı.

Valilik öncülüğünde hazırlanan kampanyada, "Mesela şimdi aç telefonu şu an kirasını ödeyemeyen kiracına zor zaman geçene kadar ben varım de", "Çalışanın işe gelemese de maaşını kesme mesela", "Şu zamanlarda pamuklara sarıp saklamamız gereken eli öpülesi yaşlılarımızı sakın unutmayalım" gibi çeşitli tavsiyelerde bulunuluyor.

Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği kampanya, "gönülseferberliği" etiketiyle sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

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Gaziantep gönülseferberliği Kalbe Dokun Gönül Kazan koronavirüse (Kovid-19) sosyal medya

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