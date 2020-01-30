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Gaziantep'te kültür sanat

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Van Devlet Tiyatrosu "Kahvede Şenlik Var" oyununu Gaziantepliler için sahneleyecek

GAZİANTEP (AA) - Van Devlet Tiyatrosu "Kahvede Şenlik Var" adlı oyununu Gazianteplilerin beğenisine sunacak.

Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği oyunda, Özgür Titiz, Edip Kamacı, Gül Urgan rol alıyor.

Oyunda, kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkileri tartışmaya açılıyor.

Oyun, yarın saat 20.00'de, 1 Şubat Cumartesi günü 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

- "İkinin Biri" izleyiciyle buluşacak

Sahnekarlar Tiyatrosu "İkinin Biri" adlı oyununu beğeniye sunacak.

Ray Cooney'in yazdığı, Bora Severcan'ın yönettiği oyunda, Tamer Karadağlı, Zeyno Gönenç, Zuhal Yalçın, Esra Sönmezer, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Hacı Ali Açıkgöz ve Deniz Bice rol alıyor.

Muhafazakar parti bakan yardımcısı Richard Willey'in başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Richard, Muzır yasasının tartışılacağı toplantı için birkaç geceliğine eşiyle Westminister Oteli'ne kalmaya gider. Ancak Richard'ın bu iş gezisi sırasında planladığı başka şeyler vardır. Özel kalem müdürü George, otel çalışanları ve beklenmedik misafirlerin yardımıyla her kapının ardından başka bir karmaşa çıkar."

Oyun, bugün saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

- Konser

Pop müziğin sevilen isimlerinden Cem Adrian, şarkılarını 6 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de Şehitkamil Kültür Merkezi'nde sevenleri için seslendirecek.

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Cem Adrian ikinin biri Kahvede Şenlik Var

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