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Gaziantep'te kumar oynayan 54 kişiye 98 bin lira para cezası uygulandı

10.06.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kumar oynayan 54 kişiye 98 bin lira para cezası uygulandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kumar oynatılmasıyla ilgili 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı, kumar oynayan 54 kişiye 98 bin 226 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kumar oynanmasının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Şahinbey ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde tombala makinesi ve kumar oynamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Kumar oynayan 54 kişiye ise toplam 98 bin 226 lira idari para cezası verildi.

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