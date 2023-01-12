Gaziantep'te kundaklama iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kale Mahallesi'ndeki bir iş yerinin deposunun 8 Ocak'ta kundaklandığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla L.U. ve M.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kundaklama anı çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde 2 şüphelinin keşif yaptıktan sonra iş yerinin deposunu kundaklamaları yer alıyor.

