YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te lodos etkili oldu

Gaziantep’te lodos etkili oldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.05.2020 16:06 | Son Güncelleme

Gaziantep’te hızı 30 kilometreyi aşan lodos etkili oldu.Gaziantep’te günlerdir aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlar, bugün etkili olan lodos ile serinledi.

Gaziantep’te lodos etkili oldu

Gaziantep’te hızı 30 kilometreyi aşan lodos etkili oldu.
Gaziantep’te günlerdir aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlar, bugün etkili olan lodos ile serinledi. Korona virüs ile mücadelenin en üst seviyede sürdüğü kentte Ramazan Bayramı öncesinde lodos etkili oldu. Lodosun saatteki hızı 30 kilometreyi aştı. Meteoroloji tarafından lodosun hızının saatte maksimum 70 kilometreye ulaşması beklenirken, rüzgar nedeniyle ağaçların dalları etrafa savruldu.
Lodosun etkisiyle kent merkezindeki ağaçlar sağa sola savrulurken, rüzgarın arefe gününde de sürmesi bekleniyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Büyükşehir’den 60 yaş ve üstü vatandaşlara bayram hediyesi

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

Bayram öncesi asırlık çeşmede halılar yıkandı, kurumaya bırakıldı

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

İzmit’te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Yağış ve rüzgar ağaç devirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Iğdır’ın Karakoyunlu Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Çocukların bayram hediyesi hazır

Çocukların bayram hediyesi hazır

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:10
Öğle
12:32
İkindi
16:22
Akşam
19:44
Yatsı
21:16

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Çıksorut Girne Eczanesi
Sehitkamil
Ferda Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Kaleoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Fulya Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
B.Özdogan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Türk ve İtalyan iş adamlarından Türkiye’de yeni bir motosiklet için yatırım

Türk ve İtalyan iş adamlarından Türkiye’de yeni bir motosiklet için yatırım

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.