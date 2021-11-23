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Gaziantep'te makarnalık sert buğday ekimi başladı

23.11.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun: - "Bu yıl 100 bin dönüm civarında ekim gerçekleştirilmesini bekliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde yetiştirilen makarnalık sert buğdayın ekimine başlandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen ve her yıl hasat döneminde binlerce ton verim veren makarnalık sert buğdayın kent ekonomisi için önemine işaret etti.

Yetiştirdikleri buğdayın makarnacılardan yoğun talep gördüğüne dikkati çeken Altun, ürünlerinin Türkiye'nin yanı sıra İtalya başta olmak üzere yurt dışından da ilgi gördüğünü belirtti.

Altun, kuraklık sebebiyle buğday ekiminin geciktiğini, aralık sonuna kadar ekimin devam edeceğini bildirdi.

Ürettikleri buğdayın ülke ekonomisine de büyük katkı sağladığını ifade eden Altun, şöyle konuştu:

"Çiftçimiz hasat döneminde dönüm başına 800 kilogram ve üzeri verim alıyor. Arabanlı çiftçilerimiz kaliteli ürün ve yüksek rekolteyle Türkiye, bölge ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Bu yıl 100 bin dönüm civarında ekim gerçekleştirilmesini bekliyoruz." dedi.

Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar da Araban Ovası'nda 10 yıldır ekim yaptıklarını, bu yıl da kiraladıkları 150 dönümlük alanda ürün yetiştirerek, ekonomiye katkı vermek istediklerini kaydetti.

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