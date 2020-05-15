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Gaziantep'te maske takmayanlar drone ile tespit ediliyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.05.2020 18:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te maske takmayanlar drone ile tespit ediliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında drone ile maske takmayan vatandaşları tespit ederek uyardı.

Kentin en işlek yerlerinden Karagöz Caddesi'ndeki denetimleri inceleyen Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Milletvekilleri Nejat Koçer ve Ahmet Uzer, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların mümkünse evde kalmalarını isteyerek, çıkmak zorunda olanların maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Kentte sosyal hayatın yoğun olduğu yerlerde drone ile vatandaşların uyarıldığını, maske takmayanların ise drone ile tespit edildiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bütün şehirde sosyal hayatın güçlü olduğu yerlerde şuan biz drone ile vatandaşlara mesaj veriyoruz. Sizin, aileniz ve sevdikleriniz için maskeni tak, mesafeni koru. Bu drone sistemi kendi yaptığımız bir çalışma oldu. Kurum olarak yaptığımız yazılımla droneleri birleştirdik ve vatandaşları havadan uyarıyoruz. Bayrama gidiyoruz ve sokaklarımız dolu oluyor. Dronede termal var ve maskesiz olanları tespit edip uyarabiliyor."

Açıklamanın ardından protokol üyelerinin vatandaşa yönelik çağrıları drone ile caddede alışveriş yapanlara dinletildi.

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