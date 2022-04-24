Gaziantep'te merdiven boşluğuna düşen kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir binanın merdiven boşluğundan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Türkbahçe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında oturan Hüseyin Çelik (55), 4 katlı binanın 2. katından dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



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