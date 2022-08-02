Gaziantep'te mesleki ve teknik liselere kayıt olan öğrencilere 500 lira burs

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 23 mesleki ve teknik liseye kayıt yaptıracak 10 bin civarındaki öğrenciye 8 ay 500 lira burs ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4 bin lira nakdi destek verilecek.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesinin 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde mesleki ve teknik lise öğrencilerine destek sağlamak için hazırladığı proje için Şehitkamil Sanat Merkezi'nde protokol imza töreni düzenledi.

Vali Davut Gül, törendeki konuşmasında, Gaziantep'in şanslı bir kent olduğunu belirtti.

Kentteki belediyelerin eğitime önemli katkı sağladığına dikkati çeken Gül, "Mesleki eğitim ile ilgili aslında Türkiye'de bu çapta bir teşvik çok nadir bulunur. Şehitkamil Belediyesi mesleki lisesini tercih edecek her öğrenciye 500 lira burs vermiş oluyor. Bu çok büyük bir paradır. Bunun yıllık maliyeti yaklaşık olarak 50 milyon TL varsayarsak, ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu hep birlikte görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise eğitime verilen desteğin çok önemli olduğunu ve büyük destekler sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da mesleki ve teknik liseleri cazip hale getirmek için bu liseleri tercih edecek gençlere destek sağlamak istediklerini dile getirdi.

Gaziantep'in üreten, ihracat ve ticaret yapan şehir olduğuna işaret eden Fadıloğlu, "Şehrimizin, nitelikli yetişmiş kişilere ihtiyacı var. Bu konuda ihtiyaç duyulan kişiler de mesleki ve teknik liselerde yetişecek. Bizim nitelikli mühendislere ihtiyacımız var. Şimdiden hedeflerinizi yüksek belirlemenizi istiyorum. Bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik noktasında çok büyük ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından protokol imzalandı.

