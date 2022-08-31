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Gaziantep'te motosikletle kapkaç yapan 2 zanlı tutuklandı

31.08.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te motosikletle kapkaç yapan 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te motosikletle 3 kapkaç olayını gerçekleştiren 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde farklı zamanlarda motosikletle 3 kapkaç olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Araştırma ve incelemenin ardından ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettiği A.B. ve M.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, kapkaç, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletli 2 kişinin yolda yürüyenlere yanaşıp eşyalarını çalması, vatandaşların da zanlıların arkasından koşması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kapkaç hırsızlık motosiklet

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