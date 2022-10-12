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Gaziantep'te muhtarlar arasında bilgi yarışması düzenlendi

12.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te muhtarlar arasında bilgi yarışması düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekimler Muhtarlar Günü dolayısıyla "Muhtarlar Bilgi Yarışması" organize etti.

Kadın, Aile ve Eğitim Daire Başkanlığınca, Onat Kutlar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın elemelerin ardından yapılan finaline 9 ilçeden 27 muhtar katıldı.

20 sorunun yöneltildiği yarışmada derece elde edenlere KKTC ve İstanbul gezisi hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikteki konuşmasında, muhtarlarla bir araya gelmekten ve programlarda buluşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Şahin, muhtarların yerel yönetimlerde önemli olduğunu kaydetti.

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Muhtar Gaziantep bilgi yarışması büyükşehir belediyesi

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