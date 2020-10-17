YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te "Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi"nin temeli atıldı

Gaziantep'te "Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi"nin temeli atıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.10.2020 19:39 | Son Güncelleme

Merkezde, temel bilimler, teknoloji ve yapay zeka, uzay ve havacılık, enerji ve ekoloji alanlarında eğitim verilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Erkul ailesinin iş birliğiyle yapılacak "Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi"nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Gaziantep Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen bilim merkezinin temel atma töreninde konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, dünyanın çok hızlı bir değişimin içerisinde olduğunu söyledi.

Ülkelerin gücünün ekonomik güçleriyle değerlendirildiğini, ekonominin altında yatan en büyük gücün de teknoloji olduğunu dile getiren Bakbak, "Çağın gerisinde kalmamız mümkün değil. Gaziantep'te yaklaşık 2 milyon nüfusa sahibiz ve nüfusun yarısı neredeyse genç. Genç nesil ve genç beyinler doğru yönlendirildiğinde ülkenin ikbali ve istikbalidirler. Bu konuda bize çok büyük görevler düşmektedir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bilim adına atılan temelin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Tam bağımsız Türkiye olabilmek için gençlere yatırım yapılması gerektiğini anlatan Şahin, "Teknoloji açığını kapatmamız gerekiyor. Eğitim camiasıyla yoğun şekilde çalışıyoruz. Çünkü altyapı belediyeciliği bitmiştir. Hizmet belediyeciliği artık olgunlaşmıştır. Artık kültürel belediyecilik ve şehir ekonomisi yükselen bir değerdir. O yüzden insanı merkeze alan sosyal alanda, bu şehrin gündemine dair ne varsa birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkul ailesi adına konuşan Sabri Odabaşı da teknolojik gelişmelere uyum sağlayan ve bilimsel ilkeleri benimseyerek pratik olarak uygulayan bir toplumun oluşmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Böyle bir genç neslin oluşturabilmesi için bilim ve teknolojiye ulaşılabilirliğin artırılması gerektiğine dikkati çeken Odabaşı, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin bilime ilgi ve merakını artıracak, teknolojiyi daha doğru kullanımlarını sağlayacak ve Gaziantep'te yakışır bir bilim merkezinin yapımını bize teklif edince çok sevinçle karşıladık ve kabul ettik." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri butona basarak, projenin temelini attı.

Törene, TÜBİTAK Toplum ve Bilim Dairesi Başkanı Bekir Çengelci, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdullah Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve öğrenciler katıldı.

Temeli atılan, 30 bin metrekare alana kurulacak ve 15 bin metrekare kapalı alanının bulunacağı merkezde, temel bilimler, teknoloji ve yapay zeka, uzay ve havacılık, enerji ve ekoloji alanlarında eğitim verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Gagavuzya’ya Alparslan Türkeş Kütüphanesi kuruluyor
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Mobilya mağazası kurşunlandı
Mobilya mağazası kurşunlandı
Haliliye’de hijyen çalışmaları
Haliliye’de hijyen çalışmaları
Çaykur Rizesporlu taraftarlardan kan bağışı kampanyasına destek
Çaykur Rizesporlu taraftarlardan kan bağışı kampanyasına destek
Yol çalışmasında elektrik direkleri devrildi
Yol çalışmasında elektrik direkleri devrildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:33
Öğle
12:21
İkindi
15:28
Akşam
17:59
Yatsı
19:13

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Aydan Eczanesi
Sehitkamil
Gürel Eczanesi
Sehitkamil
Mesut Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Selçuk Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Ateş Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gaziantep'te 15 yıllık depo öğretmenin çabasıyla kütüphane oldu
Gaziantep'te 15 yıllık depo öğretmenin çabasıyla kütüphane oldu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
Fadıloğlu’ndan yeni rektöre hayırlı olsun ziyareti
Fadıloğlu’ndan yeni rektöre hayırlı olsun ziyareti
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.