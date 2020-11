Gaziantep’te Öğretmenler Günü kutlamaları

Gaziantep protokolü yayımladığı mesaj ile 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın mesajında, "Öğretmenlik mesleği, emek, özveri, hoşgörü ve sabır isteyen bir meslektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 tarihinde Başöğretmen unvanını almasının yıl dönümünü bir kez daha büyük bir coşku ile kutluyoruz. Atatürk, ’Öğretmenler sizin başarınız, Cumhuriyet’in başarısı olacaktır’ sözleri ile öğretmenliğin ne kadar büyük sorumluluk isteyen bir meslek olduğuna dikkat çekerken, öğretmenlerimizin Cumhuriyet’in ilerleyişi için en önemli unsur olduğunu da ifade etmiştir. Bu sebeple öğretmenlerimiz, geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımızın baş yol göstericileridir. Öğretmenlik bu onurlu görevi ile sevgi ve fedakarlık üzerine kurulu son derece saygın ve kutsal bir meslektir. İnsanı işleyerek, ona şekil vererek, hayata hazırlayan öğretmenlerimiz, dünyanın var oluşunun her döneminde gelişimin ve ilerlemenin anahtarı olacaklardır. Fedakar öğretmenlerimiz sayesinde dünyada özgür, güçlü ve saygın bir medeniyet olarak sonsuza kadar var olacağımıza dair en ufak bir endişemiz yoktur. Bu düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla, rahmetle anıyor ve tüm öğretmenlerimizin ’Öğretmenler Günü’nü kutluyor ve onları selamlıyorum" denildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü yayımladığı mesajda, "Öğretmenlik şüphesiz bir gönül erliğidir. İlk emri “oku” olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Sabır, sevgi, özveri, bilgi olmadan bu mesleğin yapılması mümkün değildir. Her zaman fedakar ve özverili çalışmalarıyla çocuklarımıza kendini adayan; çağdaşlığı, bilimi tek rehber edinen öğretmenlerimizin katkıları ve onların yetiştirdiği çocuklarımız sayesinde ülkemiz ‘muasır medeniyet’ hedefine yürüyecektir. Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, aynı zamanda derin ruh köklerimizden beslenen milli ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileridir. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakârlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. İlim ve bilgide üstünlüğü kaybeden bir milletin, kendini geliştirmesi ve refah seviyesini yükseltmesi imkânsızdır. Gençlerimizin her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri, sorumluluk sahibi olmaları, milletimizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çağdaşlaşma yolunda Cumhuriyetimizin ihtiyacı olan ‘fikri hür’, ‘vicdanı hür’, ‘irfanı hür’ nesilleri yetiştiren tüm öğretmenlerimize geleceğimize kattığınız değer için yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Başöğretmenlik’ ünvanını kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihi, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Eğitim, geleceğimizi en doğru biçimde inşa etmemize olanak sağlar. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmemiz ve yarınlara güvenle bakabilmemiz için eğitim hizmetlerinin kalitesini her geçen gün yükseltmeliyiz. Ülkemizin, uluslararası alanda en güçlü şekilde temsil edilmesi, hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bunu sağlamak için geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin, nitelikli bir eğitim alarak donanımlı olarak yetişmesi en öncelikli hedefimizdir. Öğretmenlik, bilgi, ilgi, tecrübe ve sevgiyle çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Öğretmenlik mesleği, aynı zamanda ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı ifade eder. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi de, ülkelerin kalkınması ve milletlerin hayatında eşsiz bir yere sahip olan öğretmenler, bütün toplumlarca tarihin her döneminde büyük bir saygı görmüş ve ‘öğretmenlik’ en saygın meslekler arasında yer almıştır. Öğretmenlerimizi sadece öğretmenler gününde hatırlamak yeterli değildir. Onlara gerekli saygıyı, sevgiyi, önemi ve değeri vermek hepimizin ödevidir. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için gayretle çalışan öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, ise mesajında, "24 Kasım, bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin değerlerinin daha iyi anlaşılması ve toplumdaki farkındalığın artırılması bakımından önemli bir tarihtir. 24 Kasım 1928, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gündür. 1981 yılından itibaren her yıl ‘24 Kasım’, ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Saygıdeğer öğretmenlerimiz; kutsal bir vazife üstlenerek, milletimizin istikbali olan nesilleri yetiştirirken bilgiyi sevgi ile harmanlamak suretiyle ülkemizin aydınlık geleceğini inşa eden en büyük değerlerimizdir. Bu yıl, kıymetli öğretmenlerimiz için ayrı bir parantez daha açmak gerekmektedir. Tüm dünyayı derinden etkileyen zorlu COVID-19 Salgını sürecinde, yüz yüze iletişimin yanı sıra uzaktan öğretim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreçlerinde kayıp yaşamaması için özverili bir şekilde çalışan tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, emekli olan ve görevi başındaki çok değerli öğretmenlerimizin ve öğretmenlerimizi yetiştiren kıymetli öğretim elemanlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

GAİB koordinatör Başkanı Fikret Kileci’den 24 Kasım mesajında ise, öğretmenlik mesleğinin ehemmiyetine dikkat çekerek, Atatürk’ün “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder" sözün ühatırlattı. Kileci’nin mesajında, "Öğretmenlerimizin kıymetine vurgu yaptığımız bugün, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mekteplerinin Başöğretmeni olarak seçilmesi ile kutlanmaya başlanmıştır. Milletimize okuma-yazma öğretmek ve cehaleti ortadan kaldırmak için Atatürk’ün eğitim vizyonu ile kurulan Millet Mektepleri, insanımızı bilgi ile donatmak ve çağdaş medeniyetler olarak anılan Batı medeniyetlerinin de ilerisine taşımak için atılan adımların ilklerindendir. Aslında öğretmenlerimizin rolü tarihin bu noktasında belirlenmiş ve bir milleti ilime ve fenne yönlendirecek yegane rehberler olma görevi öğretmenlerimize verilmiştir. Adım adım ilerlemenin, bilimsel gelişimin, ileri sanayinin ve ekonomik kalkınmanın; düşünen ve üreten eğitimli bir toplumdan geçtiğini bilen Başöğretmen, ardından gelecek eğitimcileri milli eğitimin asli unsurları olarak tayin etmiştir. İlkokul sıralarından üniversitelere kadar eğitimcilerimiz, yetiştirdikleri talebeler ile; bir anlamda fikri yapımızı, icra ettiğimiz sanatı, teknik ilerleyişimizin seyrini, adalet de dahil olmak üzere toplum ahlakımızın gelişimini ve siyasi işleyişe yön verecek yöneticilerimizi belirlemektedirler. Bir topluma yön verme kudreti, çok büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu sorumluluğu Atatürk; “Muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” şeklinde vurgulamıştır. Bu sözler ışığında, özgür düşünceyi temel alarak üreten nesiller yetiştirmek en büyük hedefimiz olmalıdır. Anne ve babası öğretmen olan bir birey olarak; öğretmenlerimizin kıymeti, ehemmiyeti ve fedakarlığına yakinen şahitlik etmiş olmanın bilinci ile tüm çalışmalarımda eğitimi ve eğitimciyi önceleyerek hareket ediyor ve Birlik çatımız altındaki imkanları da bu yönde seferber etmeye gayret ediyorum. Pandemi dolayısıyla görevini evden sürdüren öğretmenlerimizin en kısa zamanda sınıflarına, eğitim yuvalarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Şanlı ve yüksek bir topluluk olmak yolunda geleceğimizi şekillendiren tüm aydın öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" denildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajında, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitiminde, toplumun şekillenmesinde ve Cumhuriyetimizin güçlenmesinde en fedakar, saygıdeğer unsurlar olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Eğitimin ülke kalkınmasındaki önemine dikkat çeken Başkan Şimşek, şöyle devam etti: “Kalkınmanın yolu eğitimden geçiyor. Bilimsel temele dayalı, nitelikli bir eğitime sahip olan ülkeler, ekonomi, kültür-sanat, bilim ve teknoloji başta olmak üzere her alanda daha hızlı gelişir, kalkınırlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.’ Şeklindeki sözleri eğitimin önemini anlatması bakımından çok kıymetlidir. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak, eğitimin, özellikle de mesleki eğitimin gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anarken, fedakârlığın, özverinin ve kutsal bir mesleğin temsilcileri olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, gelecek nesillerin yetişmesindeki çabalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, yayımladıkları mesajda, bugünün doktorlarını, sağlıkçılarını, salgına çare olacak aşıyı bulan bilim insanlarını yetiştirenlerin öğretmenler olduğuna dikkat çekerek, her bir öğretmenin bu zorlu salgın koşullarında da ’öğretmek’ için önemli fedakârlıklarda bulunduğunu ifade etti. Başkanların mesajında, "Her başarılı bireyin arkasında mutlaka bir öğretmen hikâyesi var. Milletlerin gelişmişlik seviyesini belirleyen, dünya hayatında güçlü bir şekilde var olabilmesini sağlayan; üreten, değer katan, ahlaklı bir toplum oluşturan en büyük değer eğitimdir. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerine baktığımızda bu gelişmişliklerinin ardında iyi bir eğitim sistemi vardır. Bu eğitim sisteminin yapı taşı da öğretenler, öğretmenlerdir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’. Her zorlu şartta ve ortamda yegâne arzusu çocuklarımızın eğitimi olan öğretmenlerimiz; geçtiğimiz zorlu pandemi sürecinde de büyük fedakârlıklarla, alışık olmadıkları bir şekilde öğretmeye devam ediyor. Kimi evinde bulduğu herhangi bir şeyi ders tahtası yapıyor, kimisi de hem kendi çocuğu hem de bizim çocuklarımızla ilgileniyor, bu şartlarda daha fazla katkı sağlamanın yollarını, yöntemlerini arıyor. Öğretmenlik çağın her döneminde kutsal olmuştur. Bizlerin en büyük amacı da bu kutsal mesleği icra edenlere daha mutlu, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir ortam hazırlamaktır. Geleceğimizin anahtarı çok değerli öğretmenlerimizdedir. Bizler çok iyi biliyoruz ki Türk öğretmeni imkân sağlandığı takdirde geleceğimizi tayin edecek, dünyaya damga vuracak ve adından söz ettirecek ilim, bilim, sanat ve spor insanlarını yetiştirecektir, yetiştirmiştir de… Bizler bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, eğitim camiamızın çok kıymetli mensuplarına, fedakâr öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajında, geleceğin teminatı çocukların çağın gereksinimlerine uygun, bilgili, donanımlı ve yaşadığı toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak yetişmesini sağlayan öğretmenlerin kutsal bir görevi üstlendiğini belirtti. Başkanların mesajında, "24 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür. Ülkemizde 1981 yılından bu yana ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ eğitim meşalemizi ayakta tutan değerli öğretmenlerimize adanmış özel bir gün olarak kutlanılmakta. İnsan yetiştirmek ve hayata kazandırmak gibi yeryüzündeki en zor sanatı başarıyla icra eden öğretmenlerimiz bu nedenle insanlık tarihi boyunca tüm toplumların büyük sevgi ve saygısına mazhar olmuş müstesna bir mesleğin seçkin temsilcileridir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir ihtimamla adeta üzerlerine titreyerek yarınlara hazırlayan öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizin temel taşları, istikbalimizin de baş mimarlarıdır. Bir insanı topluma yararlı bir fert olarak kazandırmayı, dünyanın en büyük zenginliği olarak gören öğretmenlerimiz en büyük hürmeti ve saygıyı hak etmektedir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te, “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir ve öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözleriyle bu kutsal mesleğin temsilcilerine verdiği değer ve önemi açıkça ortaya koymuştur. Kıymetli öğretmenlerimiz bu sene dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle ‘Öğretmenler Günü’ne öğrencilerinden bir süreliğine de olsa ayrı giriyor. Her ne kadar eğitimler şimdilik uzaktan olsa da kalplerimiz her zaman öğretmenlerimizle. Pandemi süreci başladığından bu yana öğrencilerinin eğitimlerinden uzak kalmaması için canla başla çalışan, zor koşullara rağmen eğitim-öğretimi farklı mecralarda da olsa devam ettiren ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullandıldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiren ve aydınlık geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmenlerimiz her zaman olduğu gibi salgın süreci boyunca gerek yüz yüze, gerekse uzaktan eğitim yoluyla büyük bir özveriyle eğitim ve öğretime devam ediyor. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, mücadelelerinden dolayı öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Bu duygularla Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, vatanın her bölgesinde her şartta görevini özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" denildi.

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, mesajında 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle yayınladığı mesajda eğitimin ve öğretmenin toplumsal kalkınma için önemini dile getirerek “Hedefimiz bilim ve aydınlık, düşmanımız ise cehalet ve karanlıktır. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz aydın, çağdaş ve bilinçli nesiller yetiştiren, yarınlarımızın güvencesi olan ve bu topluma çok büyük hizmetlerde bulunan sizler ülkemiz için değerlisiniz. Kendini sürekli yenilemeyi, insanları sevmeyi ve eğitmeyi, özveri, paylaşım ve liderlik gibi birçok üstün özelliğe sahip olmayı gerektiren kısaca toplum mimarlığı olarak nitelenen öğretmenlik mesleğini en ideal şekilde icra eden siz değerli öğretmenlerimize bu çok anlamlı ve özel günde en derin şükranlarımı sunarım. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz aydın, çağdaş ve bilinçli nesiller yetiştiren, yarınlarımızın güvencesi olan ve bu topluma çok büyük hizmetlerde bulunan sizler ülkemiz için değerlisiniz. Modern Türkiye’nin müjdecisi olan kararlı bakışlarınız ve görkemli duruşunuzla öğretmen olmanın gururunu daima yaşamanızı dilerim. 57 yıl önce çıktığımız çağdaş uygarlık yolunda birlikte büyük aşama kat ettik ve emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bu yolda hedefimiz bilim ve aydınlık, düşmanımız ise cehalet ve karanlıktır. Birçok alanda ciddi sınavlardan geçtiğimiz bu dönemde, ülkemizin sizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu unutmayınız. En önemli varlıklarımız öğrencilerimize Atatürk ilke ve devrimlerini, cumhuriyet değerlerini, erdemli ve onurlu olmanın, gerçek yurtseverliğin önemini iyi kavradınız. İnanıyoruz ki, sizlerden aldığımız güç ve sahip olduğumuz inançla okullarımız, varlığını ilk günkü heyecanla sonsuza dek sürdürecektir. Sizlere duyduğumuz güveni asla boşa çıkarmadınız ve bayrağımızı yarım asırdır zirvede tuttunuz. Bundan sonra da oradan indirmeyeceğiniz inancındayız. Son derece ağır manevi bir yükün altında büyük bir sorumluluk taşımaktayız. Anneler, babalar büyük maddi fedakârlıklara katlanarak en değerli varlıkları olan çocuklarını iyi bir eğitim almaları için misyonumuza ve onurlu geçmişimize güvenerek bu kuruma teslim etmektedir. Bizler de sevgili öğrencilerimizi sizlere emanet etmenin huzuru içindeyiz. Eğitim meşalemizin güvencesi, Türk milli eğitiminin gururu siz değerli yönetici ve öğretmenlerimize özverili çalışmalarınız, gayretleriniz ve katkılarınız için Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim Kurulumuz adına sonsuz teşekkür eder, sağlık ve mutlulukla nice Öğretmenler Günü’nde birlikte olmayı dilerim” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, öğretmenlerin, güçlü, gelişmiş ve aydınlık bir ulusu inşa eden temel taşlardan biri olduğunu belirtilerek, "Tüm dünya ile ülkemizi de etkisi altına alan Covit-19 pandemisi, pek çok alanda olduğu gibi eğitimi de derinden etkiledi. Çocuklarımız bu sene öğretmenlerinden uzak, okuluna ve öğretmenlerine hasret bir şekilde bu kıymetli günü kutlayacaktır. Bu zorlu süreçte dahi gerek uzaktan online eğitimlerle, gerekse yüzyüze eğitim vererek öğretmenlerimiz her zaman görevlerini layıkıyla icra ederek özveriyle çalışmışlardır. Çocuklarımızın yetişmesinde her türlü fedakârlığı gösteren değerli öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Yaşantımızda ailemizden sonra bizleri yetiştiren, yolumuzu aydınlatarak geleceğe hazırlayan en önemli kişiler şüphesiz öğretmenlerimizdir. Bir milletin muasır medeniyetler düzeyine erişebilmesi; öğretmenlerimizin mesleklerinin bu ulvi ve kutsal amacını farkındalığında olup; bilinçli, sorgulayan, araştıran ve ülkesine yararlı bireyler yetiştirmesinden geçmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenin önemini vurgularken, gençliğin toplumun geleceği demek olduğunu ve gelecek nesillerin de öğretmenlerin eseri olacağını belirtmiştir. Bu kapsamda; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere ulaşmalarında başrol üstlenen, milli kültür ve tarihimize bağlı evrensel değerlere açık bireyler olarak yetiştiren emek, sabır ve hoşgörü timsali öğretmenlerimize teşekkürü borç biliriz. Bu vesileyle; Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verilmesinin 92. yılında, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” denildi.