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Gaziantep'te okula başlayacak 60 bin öğrenciye kırtasiye desteği

02.09.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te okula başlayacak 60 bin öğrenciye kırtasiye desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Çantanız Bizden" projesiyle, okula başlayacak 60 bin öğrencinin okul çantası ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak.

Vali Davut Gül, Valilik binasında düzenlenen protokol imza töreninde, Büyükşehir Belediyesinin çocukların yanında olmasını çok önemsediklerini ifade etti.

Projeyle hem çocukların yanında olunacağını hem de ailelere katkı sağlanacağını anlatan Gül, "Çocuklarımız, okula geldiklerinde masalarının üzerinde bu malzemeleri bulacak. Böylelikle Gaziantep farkı bir kez daha ortaya çıkarmış olacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise eğitim dostu bir şehir olma yolunda projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu anlamda kentte ilkokula başlayacak 60 bin öğrenci tespit edildiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerimize bir çanta hazırladık. Bu çantanın içinde kırtasiye malzemeleri var. İhtiyaç duyacakları her şey bu çantada mevcut. 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen projeyle öğrencilerimiz okula gelir gelmez nasıl kitapları sıralarının üzerinde görüyorsa, şimdi bu seti de alacaklar."

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy da ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahibi 10 bin öğrenciye kıyafet yardımı yapacaklarını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise destek nedeniyle ilgililere teşekkür etti.

Açıklamaların ardından projenin protokolü imzalandı.

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