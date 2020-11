Gaziantep’te okullara malzeme desteği

“Büyükşehir olarak sağlıklı şartlarda eğitim verilmesi için her türlü desteği sağladık”

Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir an önce maskelerden kurtulmak için belirlenen kurallara uymak gerektiğini hatırlatarak, “Milli Eğitim Bakanlığı ile güvenli okul için çalıştık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak dezenfektan, sıvı sabun ve maske gibi okulun sağlıklı şartlarda eğitim vermesi için hocalarımız ve öğrencilerimize her türlü desteği verdik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladık ve ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. Bunun devam etmesi için sizleri iyi yetiştirmemiz ve desteklememiz lazım. Size lazım olan kırtasiye malzemelerini şu anda vereceğiz. Satranç çocukların matematik zekasını ve stratejik planlamasını geliştiriyor. Satrançla ilgili yarışmalar yapıyor, iyi oynayanlara ödüller veriyoruz. Hepinizin gözünde başarı ışığı var başarılar diliyorum” diye konuştu.