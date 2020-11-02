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Gaziantep’te okullara malzeme desteği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.11.2020 16:05 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hatice Karslıgil İlkokulu’nda öğrencilere kırtasiye ve satranç dağıtımı törenine katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hatice Karslıgil İlkokulu’nda öğrencilere kırtasiye ve satranç dağıtımı törenine katıldı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Fatma Şahin “Temiz Okul” için çalışmaların devam ettiğini belirterek şu ana kadar bin 157 okulun sertifikasını aldığını ifade etti.
Gelecek nesillerin iyi yetişmesi için faaliyetlerine ve desteklerine devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile ortak yürütülen kırtasiye eşyaları ve satranç takımı dağıtımı için Şahinbey ilçesinde bulunan Hatice Karslıgil İlkokulu’nda tören gerçekleşti.
Dağıtım törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak katıldı. Bin 600 öğrenciye satranç takımı, kırtasiye malzemesi ve dezenfektan dağıtıldığı törende Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukları temizlik, maske ve mesafe konularında bilgilendirdi. Şahin, burada yaptığı açıklamada Gaziantep’te yürütülen çalışmalar neticesinde şu ana kadar bin 157 okulun “Temiz Okul Sertifikası” aldığını söyledi.

“Büyükşehir olarak sağlıklı şartlarda eğitim verilmesi için her türlü desteği sağladık”
Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir an önce maskelerden kurtulmak için belirlenen kurallara uymak gerektiğini hatırlatarak, “Milli Eğitim Bakanlığı ile güvenli okul için çalıştık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak dezenfektan, sıvı sabun ve maske gibi okulun sağlıklı şartlarda eğitim vermesi için hocalarımız ve öğrencilerimize her türlü desteği verdik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladık ve ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. Bunun devam etmesi için sizleri iyi yetiştirmemiz ve desteklememiz lazım. Size lazım olan kırtasiye malzemelerini şu anda vereceğiz. Satranç çocukların matematik zekasını ve stratejik planlamasını geliştiriyor. Satrançla ilgili yarışmalar yapıyor, iyi oynayanlara ödüller veriyoruz. Hepinizin gözünde başarı ışığı var başarılar diliyorum” diye konuştu.

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