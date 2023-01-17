Gaziantep'te okuma saatinde öğrencilere tavşan "Pamuk" da katılıyor

Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için "Sevimli Dostlarımız" projesi kapsamında 200'ü aşkın çeşitli hayvan yerleştirildi.

Öğrenciler ders aralarında tavuk, kaz, ördek, tavşan, köpek gibi hayvanları severken evlerinden getirdikleri yiyeceklerle de besliyor.

Tavuklardan elde edilen yumurtalar, okulun yurdunda kalan öğrencilerin sabah kahvaltılarında servis ediliyor.

"Pamuk" ismi verilen tavşan ise okuma saatlerinde sınıflarda öğrencilerle bir araya geliyor.

Okul Müdürü Zeyyat Barut, 314 öğrencisi olan okullarında çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Barut, "Öğrencilerimiz hayvanları seviyor. Hayvanları seven insanları da sever. Burası öğrencilerimiz için adeta terapi merkezi." dedi.