Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı.

Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'ndeki arazide 16 Kasım'da bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Neslihan Kaya'nın (41) katil zanlısı olarak gözaltına alınan T.D, (30) dün emniyetteki işlemlerinin ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki çocuk annesi Neslihan Kaya, arazide bıçakla öldürülmüş halde bulunmuş, polis ekiplerinin çalışmasıyla katil zanlısı olduğu belirlenen T.D, dün gözaltına alınmıştı.



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