Gaziantep'te otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İ.Ö. yönetimindeki 27 ACR 909 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Hisar mevkisinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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