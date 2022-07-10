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Gaziantep'te otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

10.07.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

Gaziantep'te otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İ.Ö. yönetimindeki 27 ACR 909 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Hisar mevkisinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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