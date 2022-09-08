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Gaziantep'te otomobil hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

08.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobil hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen 2 otomobil hırsızlığının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda araştırma yapan ekipler, olayın zanlılarının K.Y. ve M.M.K. olduğunu tespit etti.

Yakalanan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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