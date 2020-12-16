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Gaziantep’te otomobil ve motosiklet hırsızı 9 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.12.2020 09:37 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, 8 otomobil ve 5 motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği iddia edilen 22 şüpheli şahıstan 9’u tutuklandı.

Gaziantep’te, 8 otomobil ve 5 motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği iddia edilen 22 şüpheli şahıstan 9’u tutuklandı. Şahısların hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde meydana gelen oto ve motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Şahinbey ilçesinde meydana gelen 6 oto ve 1 motosiklet hırsızlığı olayları ile Şehitkamil ilçesinde meydana gelen 2 oto ve 4 motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 22 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Yakalanan şahıslardan 9’u çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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