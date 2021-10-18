Gaziantep'te otomobilde alacak verecek tartışması kazayla sonuçlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te alacak verecek meselesi tartışmasının yaşandığı otomobilin kaza yapma anı ve şüphelilerin kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, 27 AHN 687 plakalı otomobilin arka kısımda oturan kimliği belirlenemeyen 2 kişi, sürücü M.İ. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Otomobil, Şehitkamil ilçesi Emek Kavşağı'nda aydınlatma panosuna çarparak durdu.

Kaza sonrası otomobilin arka kısmında bulunan 2 kişi, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Araçta sıkıştığı yerden sağlık ekiplerince çıkarılan sürücü, özel bir hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Bu arada otomobilin kaza yapma anı ve 2 kişinin otomobilden inip kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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