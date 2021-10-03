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Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

03.10.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Mehmet B. idaresindeki 06 AV 76 11 plakalı hafif ticari araç ile Meltem F'nin (24) kullandığı 27 AET 262 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Gözlühüyük Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücü Meltem F'yi sıkıştığı araçtan çıkardı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Vahide B. (44), İsmail A. (42) ve Medine A. (37) kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Meltem F'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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