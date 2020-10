Gaziantep’te pandemiye karşı önemli adım

“Temaslı ya da pozitif hastalar toplu ulaşımı kullanamayacak”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise karantinada olan hastaları 3’e ayırabileceklerini hatırlatarak, “Hastanede tedavi olanlar, pozitif vaka olup semptomları göstermeyenler ve temaslı olup 14 gün gözlemlenen vatandaşlar. Özellikle temaslı vatandaşlar salgından her zaman yüksek oranda etkilenmediği için kendini iyi hissettiklerini düşünerek dışarıya çıkabiliyorlar. Bu sistemle toplu salgınla yakından uzaktan temas halinde olan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları engellenecek. Bu ilk gündeme geldiğinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi durumun takipçisi oldu ve ardından Sağlık Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Genelgeye göre kıyasladığımızda 3 gün gibi kısa bir sürede merkezi yönetimin direktiflerini yerine getirmiş olduk. Ancak bu her ne kadar 3 gün gibi görülse de 2017’de şehirde gerçekleştirilen akıllı şehirler yatırımlarının olduğunu görüyoruz. Gaziantep hazır. Ulaşımda tek kullanımlık kartları ise toplam günlük 300 kişinin kullandığını tespit ettik. Bu da şu anlama geliyor 10 binde 1 bireysel kart kullanan yolcu var. Bireysel kart kullanan vatandaşların durumu da 15 gün içerisinde formüle edilecek ve ulaşımda HES uygulaması sorgulanmadan yolcu alımı yapılmayacak. Şehrimiz için çok büyük bir avantaj. Ama siz Gazi şehirlilerden bir istirhamım var. GaziantepKart’larınızı ulaşımda kullanmaya özen gösterin her yolcu olabildiğince bu kartlar aracılığıyla ulaşım ihtiyacını gidersin” diye konuştu.