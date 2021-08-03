Gaziantep'te panel fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren panel fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
5. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir panel fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 40 dakikalık çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hasarın oluştuğu fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.
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