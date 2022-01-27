Gaziantep'te PKK üyeliği iddiasıyla aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

MERSİN (AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan M.E.B'nin Tarsus'ta olduğu belirlendi.

Ekipler, tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.

M.E.B'nin adresinde 5 kilogram tütün, 6 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün sarma makinesi bulundu.

Cep telefonu incelemeye alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



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