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Gaziantep'te şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan 11 şüpheli yakalandı

31.05.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın, dün Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası yapılan şampiyonluk kutlamalarında silahla havaya ateş açtığı belirlenen 11 şüpheli suç üstü yakalandı.

Çalışmalarda 4 tüfek, 7 tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Havaya ateş açan diğer şüphelilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yürütüldüğü belirtildi.

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