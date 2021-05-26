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Gaziantep'te şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

26.05.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.A'nın (29) kullandığı 80 AAG 182 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolu Türkbahçe Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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