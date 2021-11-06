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Gaziantep'te şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

06.11.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te şehit aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cebbar Cücük, yaptığı yazılı açıklamada, Türkkan'ın şehidin kardeşine yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilere yapılmış gibi hissettiklerini, bu durumu şiddet ve nefretle kınadıklarını belirtti.

Vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına ve şehit yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağını ifade eden Cücük, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclisimizde, teröre destek verenlerle şehidimin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak her kim, terör sevici eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."

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