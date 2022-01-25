YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araç yandı

Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araç yandı

25.01.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araç yandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nizip ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Şahin Dikici idaresindeki 06 M 3185 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu Nizip ilçesi girişinde seyir halindeyken alev aldı.

Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek yönden sağlandı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Gaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyorGaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyor
Anahtar Kelimeler:
yangın

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:48
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:13
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.