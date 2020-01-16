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  4. Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarıbayır Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak silah satışı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 1 tabanca ve bu silaha ait 12 mermi, 1 tüfek, 5 matkap, 1 kaynak makinesi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Gaziantep Gözaltı Operasyon Silah Kaçakçılığı Zanlı

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