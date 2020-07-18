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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.07.2020 00:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde araçlara yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişiler, silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada mermilerin isabet ettiği anne G.K. ile oğlu C.K. yaralandı.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan C.K, kurtarılamadı. Anne G.K'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

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