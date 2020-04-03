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Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi öldü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.04.2020 12:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki kuzen arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde Suriyeli Abdulhadi S. (25) ile kuzeni Halid S. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda yaralanan Halid S, kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan ve bir arkadaşının evine saklanan Abdulhadi S, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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