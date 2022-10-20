Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fırat Mahallesi'nde 17 Ekim'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahla ateş açması sonucu yaralanan Osman Polat (37), Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polat'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

