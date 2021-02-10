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  4. Gaziantep’te sit alanında kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep’te sit alanında kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

10.02.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Şüphelilerin toprak altından çıkardığı heykele el konuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Samandöken Mahallesi’nde devriye görevi yapan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakınlardaki sit alanında hareketlilik fark etti.

Bölgede tedbir alan ekipler, şüphelilerin toprağı kazdığını ve bir heykel çıkardığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla zanlılar M.K, H.D, M.K, F.K, S.K, N.K, A.K. ve İ.K. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin çıkardığı 76 santimetre uzunluğunda, 67 santimetre enindeki kadın heykeline ise el konuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlılar işlemlerinin ardından "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.

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