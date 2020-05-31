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Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1904 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.05.2020 10:50 | Son Güncelleme

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1904 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 1904 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tedbirler kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, karara aykırı davrananlar hakkında işlem yapıldı.

Bu kapsamda kent genelinde dün 1904 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten, 8 iş yerine de genelgeye aykırı hareketten idari yaptırım uygulandı.

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