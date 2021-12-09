Gaziantep'te sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren 5 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirecek ve ulaşımını kolaylaştıracak nitelikte paylaşım yapan 5 şüpheliyi tespit etti.

Eş zamanlı operasyonla adreslerinde gözaltına alınan 5 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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